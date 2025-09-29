edición general
28 meneos
29 clics

El atacante de la iglesia mormona era un marine que ‘apoyaba a Trump’ [ENG]

El hombre armado que estrelló su camioneta contra una iglesia mormona y abrió fuego contra los feligreses era un veterano de la guerra de Irak que previamente había mostrado apoyo a Donald Trump. Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente en los suburbios de Michigan, mató al menos a cuatro personas en el ataque a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township el domingo. La policía continúa examinando los restos del edificio, que Sanford incendió deliberadamente.

| etiquetas: trump , marine , mormon , michigan , tiroteto
28 0 0 K 416 actualidad
19 comentarios
28 0 0 K 416 actualidad
Comentarios destacados:      
#2 PerritaPiloto
Otro caso aislado de terrorismo doméstico por personas de derechas.
13 K 203
#18 arreglenenlacemagico
#7 yo no digo que no sea factible pero si no se sabe realmente , no es por estadistica esta atacando una iglesia mormona que no creo que sea un reducto de democratas hasta que no se sepa digo es rebuscar.
Vale cual es la motivacion politica de un hombre blanco votante de trump de atacar una sede de blancos ultra conservadores , no se me ocurre la verdad
0 K 7
Mistico2 #19 Mistico2
#18 Si a ti no se te ocurre, pues, menos al resto de nosotros.
0 K 9
woody_alien #11 woody_alien
#2 Definitivamente hay que prohibir Antifa.
0 K 11
#15 CrudaVerdad
#2 hay gente que se toma demasiado en serio los discursos de odio. Para mí es entretenimiento morboso.
0 K 10
skaworld #6 skaworld *
¿Se sabe ya si con esto se pueden hacer chistes o harán caza de brujas?
¿Se acuñará moneda?
¿Habrá funeral de estado con confeti y chispitas?
2 K 52
#14 Grahml
#6 Yo ya estoy esperando hoy el post de Trump en Truth Social cargando contra los lunáticos de derecha radical.
0 K 20
skaworld #17 skaworld
#14 llevate mantita al sofa, q luego de noche refresca...
1 K 32
jm22381 #4 jm22381
Pero seguro que tenía una vecina trans... :roll:
1 K 35
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso
#4 usaba pronombres
2 K 52
themarquesito #5 themarquesito
¿Alguien tenía en su cartón del bingo "guerra religiosa entre mormones y evangélicos"?
1 K 33
frg #13 frg
#9 Tu no cuentas, tu cartón du bingo tiene demasiadas opciones marcadas. Seguro te toca alguna.
0 K 12
Verdaderofalso #16 Verdaderofalso
#13 opto por una guerra santa entre ellos mismos xD
0 K 20
frg #10 frg
Los famosos marines ultrayzquierdistas que apoyan a Trump ...
1 K 26
vvjacobo #12 vvjacobo
Y no era un peligroso radical de izquierdas que pidiese locuras tipo sanidad pública o control de armas! Anonadado me quedo.
0 K 11
#3 arreglenenlacemagico
si no se sabe cual es su motivación es echar gasolina al fuego
0 K 7

menéame