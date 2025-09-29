El atacante de la iglesia mormona era un marine que ‘apoyaba a Trump’ [ENG]

El hombre armado que estrelló su camioneta contra una iglesia mormona y abrió fuego contra los feligreses era un veterano de la guerra de Irak que previamente había mostrado apoyo a Donald Trump. Thomas Jacob Sanford, de 40 años, residente en los suburbios de Michigan, mató al menos a cuatro personas en el ataque a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Grand Blanc Township el domingo. La policía continúa examinando los restos del edificio, que Sanford incendió deliberadamente.