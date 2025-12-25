edición general
Asturias suma ya 26 lobos muertos, casi la mitad de los previstos en el plan de control

El Gobierno central, enfrentado a las autonomías, tiene pendiente enviar el nuevo censo a la UE Según los últimos datos dados a conocer por el departamento que dirige Marcelino Marcos Líndez hasta este mes se contabilizan 26 lobos muertos, 17 de ellos abatidos dentro de las acciones del programa de control y 9 muertos por causas distintas (natural, furtivos, atropellos, accidentes...). Los números indican que en mes y medio aproximado se han podido matar seis más, ya que la última contabilidad hecha pública data de principios de noviembre, cuan

#2 Einwanderer
Nah. Pero no son gañanes...
#1 Astur_
puto PSOE, matalobos
#3 Daniel2000
#1 No seas tan impetuoso ...

Hay que ver ...
- Quien gobierna en Madrid.
- Si los que atropellaron a los lobos tienen afinidad política.
- Quien gobierna en Asturias.
- Si los que hicieron cacerías, están afiliados a un partido político
#4 Astur_ *
#3 no tienes nada que mirar...
-en madrid gobierna el PSOE en coalicion
-muertos o matados sin permiso, son pocos, y se descuentan del numero total...
-en asturias gobierna el PSOE
-y en asturias tenemos cuadrillas con afinidades politicas desde vox a podemos... pero, no solo los cazan cazadores, muchos despues de negarse los cazadores, ante las absurdas normas para cazarlos, es el gobierno del principado quien los mata, mediante los Guardas Rurales , (que es una especie de policía de los montes)
