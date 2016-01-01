·
publicadas
en cola
8
meneos
15
clics
Asturias semanal. Especiales incendios en TPA a la carta, capitulo del martes 08 de marzo de 2016. Especial Arde Asturias
Asturias semanal. Especiales incendios en TPA a la carta, capitulo del martes 08 de marzo de 2016. Especial Arde Asturias
etiquetas
documental
asturias
iiff
tpa
ganaderos
cazadores
pirómanos
6
2
0
K
96
cultura
3 comentarios
6
2
0
K
96
cultura
#1
efectogamonal
Dejo esto por aquí, porque me ha parecido un documental de rabiosa actualidad, bastante interesante
2
K
56
#2
Verdaderofalso
#1
este es el documental de la TPA donde salía un ganadero explicando cómo se prendía fuego a los matorrales para regenerar pasto? Porque hubo bastante polémica con ello
0
K
20
#3
efectogamonal
#2
Yep
0
K
19
