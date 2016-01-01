edición general
8 meneos
15 clics
Asturias semanal. Especiales incendios en TPA a la carta, capitulo del martes 08 de marzo de 2016. Especial Arde Asturias

Asturias semanal. Especiales incendios en TPA a la carta, capitulo del martes 08 de marzo de 2016. Especial Arde Asturias  

Asturias semanal. Especiales incendios en TPA a la carta, capitulo del martes 08 de marzo de 2016. Especial Arde Asturias

| etiquetas: documental , asturias , iiff , tpa , ganaderos , cazadores , pirómanos
6 2 0 K 96 cultura
3 comentarios
6 2 0 K 96 cultura
efectogamonal #1 efectogamonal
Dejo esto por aquí, porque me ha parecido un documental de rabiosa actualidad, bastante interesante {0x1f525}
2 K 56
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 este es el documental de la TPA donde salía un ganadero explicando cómo se prendía fuego a los matorrales para regenerar pasto? Porque hubo bastante polémica con ello
0 K 20
efectogamonal #3 efectogamonal
#2 Yep {0x1f525}
0 K 19

menéame