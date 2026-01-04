Asturias, región más afectada por el temporal de nieve y hielo: éstas son todas las carreteras con problemas

La AEMET prevé para este domingo en Asturias que la cota de nieve descienda de 900 a 400-300 metros Un total de 18 carreteras, entre ellas 8 de Asturias, se vieron afectadas a primera hora de la mañana de este domingo por el temporal de hielo y nieve. Todas ellas pertenecen a la red secundaria, y el Principado es la región donde más problemas se están registrando, según la Dirección General de Tráfico (DGT).
No es culpa de #0, el original ya va con falta de ortografía