Asturias se personará contra el recurso del Defensor del Pueblo a la rebaja de la protección al lobo

El Gobierno de Asturias (psoe) se personará contra el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra la rebaja de la protección del lobo. La decisión «responde a la voluntad del Principado de facilitar la coexistencia entre esta especie y la ganadería extensiva mediante la aplicación de un plan de actuaciones, que prevé la eliminación de un máximo de 53 ejemplares hasta marzo de 2026», señala el Principado, que destaca que el Ejecutivo autonómico «siempre se opuso a la inclusión del lobo en el listado de especies