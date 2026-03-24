Asturias habilitará una ayuda de 6.000 euros anuales para emigrantes mayores en América

Esta iniciativa para reforzar la protección social de la comunidad asturiana en el exterior ha sido presentada en Buenos Aires. La convocatoria, que se lanzará esta primavera, se dirigirá a personas mayores emigrantes asturianas de 65 años o más que residan en América Latina (América Central, América del Sur, México o las Antillas Mayores). Según Llamedo, nace «para cuidar a quienes llevaron con orgullo el nombre de Asturias a miles de kilómetros, mantuvieron vivo su vínculo y hoy merecen que Asturias .
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Y me parecería atroz que se les diesen subvenciones.
Y una de ellas es dar ayudas a gente que no tiene su residencia fiscal en el país y por tanto, no paga impuestos aquí.
Y una de ellas es permitir que la gente que no vive en una región decida con su voto la gestión política de la misma.
Por otra parte son españoles de pleno derecho. Y de todas maneras quizás no se enteren que existen estás ayudas.