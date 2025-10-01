Asturias fue la comunidad que más creció del norte desde la pandemia

La pandemia del covid19 fue un evento traumático para todas las economías del mundo, ya también para la asturiana. Pero lo cierto es que desde que se superó los números de Asturias han mejorado de forma notable y son muchas las variables que apuntan a que esa fecha supuso un hito singular. En el caso del crecimiento del PIB, los últimos datos disponibles revelan que Asturias fue la comunidad de la franja cantábrica en la que se experimentó un mayor incremento.