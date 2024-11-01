edición general
2 meneos
1 clics

Asturias despide con dolor al minero Óscar Díaz, muerto en la mina de Vega de Rengos

Cientos de personas han asistido este domingo al funeral vecino de Cangas del Narcea (Asturias), quien perdió la vida el pasado viernes en un accidente provocado por un derrumbe en una explotación interior de carbón

| etiquetas: mineria , asturias
1 1 0 K 12 actualidad
sin comentarios
1 1 0 K 12 actualidad

menéame