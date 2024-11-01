·
Asturias despide con dolor al minero Óscar Díaz, muerto en la mina de Vega de Rengos
Cientos de personas han asistido este domingo al funeral vecino de Cangas del Narcea (Asturias), quien perdió la vida el pasado viernes en un accidente provocado por un derrumbe en una explotación interior de carbón
mineria
asturias
