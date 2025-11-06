Asturias es la comunidad que consume más antidepresivos del país

Asturias está a la cabeza en el consumo de antidepresivos de todo el país, ocurre en general en las comunidades del noroeste, y son más las mujeres que los hombres a quienes se les rectea y quienes los consumen. En concreto, y según los datos de la Encuesta de Salud de España, publicada por el Instituto Nacional de Estadístca (INE) con cifras correspondientes a 2023; Asturias aparece encabezando la tabla del conjunto del país en población que ha consumido antidepresivos en las dos últimas semanas, un porcentaje del 11% en la población total.