Asturias es la comunidad que consume más antidepresivos del país

Asturias está a la cabeza en el consumo de antidepresivos de todo el país, ocurre en general en las comunidades del noroeste, y son más las mujeres que los hombres a quienes se les rectea y quienes los consumen. En concreto, y según los datos de la Encuesta de Salud de España, publicada por el Instituto Nacional de Estadístca (INE) con cifras correspondientes a 2023; Asturias aparece encabezando la tabla del conjunto del país en población que ha consumido antidepresivos en las dos últimas semanas, un porcentaje del 11% en la población total.

fofito #1 fofito
No me extraña. Tanto asumir que "Asturias es España,y el resto territorio conquistado", para que ahora se encuentren con que" Asturias se larga a Madrid y lo poco que queda se debe a los sudamericanos"

Es como para sentirse deprimido y empezar a calmar por un nuevo advenimiento de Munuza que incite a revolverse a la "raza" a levantar un nuevo imperio.
1 K 21
ChatGPT #2 ChatGPT *
Asturias es la comunidad con menos horas de sol al año

Valores medios anuales aproximados:
 • Asturias: ~1.600–1.800 h/año (las más bajas en la costa).
 • Cantabria: ~1.650–1.850 h/año.
 • País Vasco (litoral): ~1.700–1.900 h/año.
 • Galicia (interior y costa): algo más alta: ~1.800–2.100 h/año.
1 K 14

