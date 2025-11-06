Asturias está a la cabeza en el consumo de antidepresivos de todo el país, ocurre en general en las comunidades del noroeste, y son más las mujeres que los hombres a quienes se les rectea y quienes los consumen. En concreto, y según los datos de la Encuesta de Salud de España, publicada por el Instituto Nacional de Estadístca (INE) con cifras correspondientes a 2023; Asturias aparece encabezando la tabla del conjunto del país en población que ha consumido antidepresivos en las dos últimas semanas, un porcentaje del 11% en la población total.
Es como para sentirse deprimido y empezar a calmar por un nuevo advenimiento de Munuza que incite a revolverse a la "raza" a levantar un nuevo imperio.
Valores medios anuales aproximados:
• Asturias: ~1.600–1.800 h/año (las más bajas en la costa).
• Cantabria: ~1.650–1.850 h/año.
• País Vasco (litoral): ~1.700–1.900 h/año.
• Galicia (interior y costa): algo más alta: ~1.800–2.100 h/año.