La asturiana que consiguió una incapacidad permanente por las secuelas del maltrato psicológico de su marido

El fallo del Juzgado de lo Social nº4 de Oviedo marcó un precedente al reconocer el impacto laboral de este tipo de violencia. Una mujer ovetense obtuvo el reconocimiento de incapacidad permanente debido a las secuelas del maltrato psicológico ejercido por su marido, en un caso pionero que acabó con la concesión de una pensión vitalicia tras recurrir la denegación inicial del INSS y que subraya la importancia de reconocer el impacto de la violencia psicológica en la salud laboral de las víctimas. Los hechos se remontan al año 2020, pero...