Los astrónomos «captan» un misterioso objeto oscuro. [ENG]  

Un equipo internacional de astrónomos ha detectado el objeto oscuro de menor masa jamás medido hasta ahora, ubicado a unos 10 mil millones de años luz de la Tierra. Este objeto misterioso, que no emite luz, tiene una masa equivalente a un millón de veces la del Sol y fue identificado gracias a su efecto gravitacional sobre la luz de una galaxia distante. Este hallazgo respalda la teoría de la materia oscura fría, que predice la existencia de pequeños cúmulos de materia oscura en el universo.