Astronauta japonés registra impresionante aurora sobre la Tierra desde la Estación Espacial Internacional

Kimiya Yui, un astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial compartió un video que grabó desde la Estación Espacial Internacional en el que se ve una gran aurora brillando por encima de nuestro planeta.

Pulpatine #2 Pulpatine *
Está muy bien y lo he menado, pero los mensajes sobreimpuestos sobre la "impresionante aurora" no dejan de tener su gracia.

xD xD
#3 Zerjillo
Vale, un pedazo de aurora, pero están más quemadas las imágenes que tó
EldelaPepi #1 EldelaPepi
Otra prueba mas de que la tierra es plana.
¡Jodeos tierraesferistas!
