15
meneos
176
clics
Astronauta japonés registra impresionante aurora sobre la Tierra desde la Estación Espacial Internacional
Kimiya Yui, un astronauta de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial compartió un video que grabó desde la Estación Espacial Internacional en el que se ve una gran aurora brillando por encima de nuestro planeta.
|
etiquetas
:
aurora
12
3
0
K
146
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
0
K
146
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#2
Pulpatine
*
Está muy bien y lo he menado, pero los mensajes sobreimpuestos sobre la "
impresionante aurora
" no dejan de tener su gracia.
<div style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">
¡¡MIRA MIRA QUÉ GONITO!!
Ay que no puedes que te lo tapo todo</div>
0
K
10
#3
Zerjillo
Vale, un pedazo de aurora, pero están más quemadas las imágenes que tó
0
K
9
#1
EldelaPepi
Otra prueba mas de que la tierra es plana.
¡Jodeos tierraesferistas!
0
K
8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
