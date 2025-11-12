edición general
Las asociaciones de taxi critican la alianza entre Uber y el Roig Arena

Las juntas directivas de varias asociaciones del taxi han hecho público un comunicado donde consideran “una decepción y una traición” la alianza de patrocinio entre Uber y el Roig Arena, y avanzan que solicitarán una reunión con Juan Roig antes de valorar posibles boicots. El texto, datado en València el 11 de noviembre, contrapone “la marca Roig”, que identifican con “*valenciania” y “valores éticos”, con el modelo de negocio de Uber, al cual acusan de “saltarse las normas”. [EN VALENCIANO]

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Luego Juan Roigo te ponen un cartelito en el estadio Roig Arena de "orgullosos de ser valencianos" y cuando toca mover el dinero dejan tirados a los taxistas valencianos y se van con la empresa extranjera

Pero Mercadona muy valencianos eh
#3 Joan_Pikutara
¿Valores éticos? ¿Roig?
#2 Restrepo77
“La marca Roig” identificada con valores éticos, lo que hay que leer.
Nómada_sedentario #4 Nómada_sedentario
Los taxistas quizá sean de los primeros colectivos que han visto como el leopardo comecaras al que votaron, les come la cara.
Seguirán votándolos, no obstante. Así que pena ninguna.
Templetonpeck #5 Templetonpeck
Que identificaron Roig con "valencianía" y "valores éticoahahahahahahahahaha... Ains, que me ahogo...

En serio, poco les pasa.
