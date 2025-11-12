Las asociaciones de taxi critican la alianza entre Uber y el Roig Arena

Las juntas directivas de varias asociaciones del taxi han hecho público un comunicado donde consideran “una decepción y una traición” la alianza de patrocinio entre Uber y el Roig Arena, y avanzan que solicitarán una reunión con Juan Roig antes de valorar posibles boicots. El texto, datado en València el 11 de noviembre, contrapone “la marca Roig”, que identifican con “*valenciania” y “valores éticos”, con el modelo de negocio de Uber, al cual acusan de “saltarse las normas”. [EN VALENCIANO]