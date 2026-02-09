La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acudirá a la Fiscalía para denunciar que el Gobierno no retira el Arco de la Victoria

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) acudirá a la Fiscalía General del Estado para presentar un escrito de denuncia contra la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por su inactividad e incumplimiento de la ley con respecto al Arco de la Victoria, un monumento de exaltación franquista que se encuentra en un lugar privilegiado de la ciudad de Madrid, a poca distancia del Palacio de la Moncloa, y que lleva muchos más años erigido en democracia que en dictadura.