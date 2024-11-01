edición general
La asociación '7291:Verdad y Justicia' fue a 'La Revuelta' a denunciar su causa y el programa tuvo que cortarles: "Se convirtió en decepción"

'7291:Verdad y Justicia' afirmó que saldrían en la entrega del martes, 30 de septiembre, pero luego no hubo ni rastro de ellos. Al comienzo de la entrega, antes de que entren los invitados, Broncano da voz al público. En muchas ocasiones, La Revuelta otorga unos minutos a asociaciones para que reivindiquen su causa social. Sin embargo, este martes 30 de septiembre, el programa de RTVE decidió cotar la parte en la que la asociación 7291: Verdad y Justicia habló sobre lo sucedido en las residencias de ancianos de Madrid durante la pandemia.

#3 xaxipiruli
Esperemos que streisand haga de las suyas.
hijolagranputa #2 hijolagranputa *
No me extraña, la verdad: tal y como está la justicia y tal y como están los jueces en España lo más probable es que terminaran acusando y juzgando a Broncano antes por hablar que a Ayuso por dejar morir a enfermos sin asistencia.
#1 DenisseJoel
"Tuvieron" que cortarles, guiño, guiño.
#4 Cincocuatrotres
Yo sin embargo pienso que dar voz al público es poder manipular, no me parece ...
