Así es la VIDA REAL en IRÁN: ¿El País Más EXTRAÑO del Mundo? | Documental de Viajes 4K

Irán esconde algunos de los lugares más extremos, antiguos y visualmente imposibles del planeta, y casi nadie lo sabe. En este video recorremos el desierto de Lut, donde la NASA registró la temperatura más alta jamás medida en la superficie terrestre: 70.7°C. Exploramos la isla de Ormuz, una isla con playas de arena roja comestible saturada de óxido de hierro. Caminamos por los bosques hircanios del mar Caspio, selvas con más de 50 millones de años de antigüedad declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.