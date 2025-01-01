edición general
Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja

Así se ve el incendio forestal de Jarilla desde el espacio con la tecnología Swir, o infrarrojo de onda corta. La imagen ha sido captada por el satélite Sentinel 2 del programa Copernicus y recoge no solamente las más de 16.000 hectáreas arrasadas por el fuego, sino también el frente abierto entre los valles del Ambroz y el Jerte. La instantánea corresponde a este jueves, 21 de agosto. Este satélite proporciona imágenes ópticas de alta resolución para los servicios terrestres. Nota: incluye comparativa del antes y el después.

