Así se ve desde el aire el cerro Masatrigo tras las últimas lluvias

Así se ve desde el aire el cerro Masatrigo tras las últimas lluvias  

Imágenes grabadas desde un dron este 6 de febrero en las que se puede observar los niveles de agua alrededor del cerro Masatrigo en Extremadura.

