edición general
5 meneos
42 clics

Así va la lucha por las audiencias de las tardes, en plena revolución por el fulgurante crecimiento de RTVE

Analizamos la situación actual de Antena 3, La 1, Telecinco, laSexta y Cuatro en la franja de tarde, una de las más codiciadas de la parrilla televisiva. Repasamos los datos que han cosechado sus principales ofertas en este inicio de curso, que por ahora nos ha dejado, como titular más destacado, la gran mejoría de la cadena pública entre las 16:00 y las 21:00 horas.

| etiquetas: rtve , antena 3 , telecinco , la sexta , cuatro , tv , audiencia
5 0 2 K 39 actualidad
11 comentarios
5 0 2 K 39 actualidad
Beltenebros #1 Beltenebros *
Es evidente que si PP y Vox llegan al gobierno central, RTVE va a experimentar un desplome de audiencias, tal y como ha ocurrido con TeleMadrid y otras cadenas públicas controladas por la ultraderecha. Y mira que RTVE no es, ni mucho menos, un "nido de rojos" como ya nos gustaría a muchas personas de bien. De hecho, la descripción hagiográfica de la ultraderechista y golpista María Corina Machado, al saberse que le han otorgado el premio Nobel de la Paz, ha sido muy sesgada (hacia la derecha) y lamentable.
1 K 36
#3 Somozano
#1 Falso
TVE perdió su liderazgo en las audiencias en 2004 con la llegada de ZP

es.wikipedia.org/wiki/La_1

Su nivel más bajo fue en 2021 con Pedro Guapo

Ultraderechista golpista
No como el que sigue sin enseñar la actas electorales para demostrar su victoria

Por supuesto para ti es de derechas. A fin de cuentas no cortan las retransmisiones para poner la internacional con imágenes de Lenin
0 K 6
Beltenebros #5 Beltenebros *
#3 #6 No sé cuál o cuáles son tus problemas, tus rencores o lo que sea que sufres, pero trata de no hacer el ridículo en público, si es que al menos te queda algo de autoestima.
0 K 18
#11 Somozano
#5 Veo que eres incapaz de discutir datos reales.
Entonces adoptas la actitud condescendiente de tu absurdo líder que va de malote de 15 años cuando tiene 54

En realidad el liderazgo de TVE lo perdió ZPny con Sánchez llegó a su punto mas bajo

Ahora solo lo ha devuelto a los datos que hacía con Rajoy en 2012

Super éxito

Eso sin decir que sacar un 11% de audiencia en 2025 no es igual a un 11% de audiencia en 2012 porque cada vez se ve menos la televisión generalista

En 2012 una media de 8 programas diarios pasaban de los 2 millones de espectadores

Hoy uno y encima son las noticias 2 de Antena 3
0 K 6
#4 Leon_Bocanegra *
Pffff hoy vamos a tener maragato somozano dando follón con su propaganda de baratillo , en todas las noticias, hasta la sociedad. Y la culpa es de alcama y sandalio por no hacer bien su trabajo y propiciar que hayan tenido que contratar otra vez a este.
1 K 27
#9 Somozano *
#4 Lo hago gratis, por la causa
Las guerras culturales de la derecha llegan hasta la arquitectura

Abajo el puto Corbusier, viva la arquitectura tradicional

Les Plessi Robinson a las afueras de París. Francia siendo Francia
Construida en los últimos diez años


icidf.staticlbi.com/original/images/biens/1/2ff23158a7fafeb9899082773e;   » ver todo el comentario
0 K 6
#10 Leon_Bocanegra
#9 habrá quien piense que eres tan ** como para hacerlo gratis. Yo no lo creo. Tú eres el típico que solo rinde pleitesía a un poderoso caballero.
0 K 9
Beltenebros #7 Beltenebros *
#_2
El enlace no me parece "irrelevante", pero tus trolentarios sí.
Qué falta de coherencia, me tienes en ignore, pero entras en mis enlaces.
0 K 18
#6 Somozano
Todos los progres poniendo la 1 porque creen así luchar contra el fascismo
Las estúpidas guerras culturales rojas. Como se nota lo viejunos que son
La derecha? En tik tok, YouTube, Instagram....

Aún con todo sigue ganando Antena 3

Y todo ello para destrozar la imagen y calidad de TVE que pongas a la hora que la pongas tienes a Anton Losada diciendo lo malo que es el PP

A cualquier hora no, de madrugada no sale
0 K 6
#8 Borgiano
No tan fuerte, Nacho.
2 K -2

menéame