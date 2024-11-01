Así va la lucha por las audiencias de las tardes, en plena revolución por el fulgurante crecimiento de RTVE

Analizamos la situación actual de Antena 3, La 1, Telecinco, laSexta y Cuatro en la franja de tarde, una de las más codiciadas de la parrilla televisiva. Repasamos los datos que han cosechado sus principales ofertas en este inicio de curso, que por ahora nos ha dejado, como titular más destacado, la gran mejoría de la cadena pública entre las 16:00 y las 21:00 horas.
| etiquetas: rtve , antena 3 , telecinco , la sexta , cuatro , tv , audiencia
TVE perdió su liderazgo en las audiencias en 2004 con la llegada de ZP
es.wikipedia.org/wiki/La_1
Su nivel más bajo fue en 2021 con Pedro Guapo
Ultraderechista golpista
No como el que sigue sin enseñar la actas electorales para demostrar su victoria
Por supuesto para ti es de derechas. A fin de cuentas no cortan las retransmisiones para poner la internacional con imágenes de Lenin
Entonces adoptas la actitud condescendiente de tu absurdo líder que va de malote de 15 años cuando tiene 54
En realidad el liderazgo de TVE lo perdió ZPny con Sánchez llegó a su punto mas bajo
Ahora solo lo ha devuelto a los datos que hacía con Rajoy en 2012
Super éxito
Eso sin decir que sacar un 11% de audiencia en 2025 no es igual a un 11% de audiencia en 2012 porque cada vez se ve menos la televisión generalista
En 2012 una media de 8 programas diarios pasaban de los 2 millones de espectadores
Hoy uno y encima son las noticias 2 de Antena 3
maragatosomozano dando follón con su propaganda de baratillo , en todas las noticias, hasta la sociedad. Y la culpa es de alcama y sandalio por no hacer bien su trabajo y propiciar que hayan tenido que contratar otra vez a este.
Las guerras culturales de la derecha llegan hasta la arquitectura
Abajo el puto Corbusier, viva la arquitectura tradicional
Les Plessi Robinson a las afueras de París. Francia siendo Francia
Construida en los últimos diez años
icidf.staticlbi.com/original/images/biens/1/2ff23158a7fafeb9899082773e; » ver todo el comentario
El enlace no me parece "irrelevante", pero tus trolentarios sí.
Qué falta de coherencia, me tienes en ignore, pero entras en mis enlaces.
Las estúpidas guerras culturales rojas. Como se nota lo viejunos que son
La derecha? En tik tok, YouTube, Instagram....
Aún con todo sigue ganando Antena 3
Y todo ello para destrozar la imagen y calidad de TVE que pongas a la hora que la pongas tienes a Anton Losada diciendo lo malo que es el PP
A cualquier hora no, de madrugada no sale