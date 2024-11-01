Así va la lucha por las audiencias de las tardes, en plena revolución por el fulgurante crecimiento de RTVE

Analizamos la situación actual de Antena 3, La 1, Telecinco, laSexta y Cuatro en la franja de tarde, una de las más codiciadas de la parrilla televisiva. Repasamos los datos que han cosechado sus principales ofertas en este inicio de curso, que por ahora nos ha dejado, como titular más destacado, la gran mejoría de la cadena pública entre las 16:00 y las 21:00 horas.