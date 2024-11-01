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Así se utilizó a las mujeres como piezas de intercambio político en Navarra a finales del Medievo

Así se utilizó a las mujeres como piezas de intercambio político en Navarra a finales del Medievo

Durante los siglos medievales, la honra de la mujer marcaba el valor del hombre y de su grupo familiar. Atacarlas a ellas, y en particular a su virginidad, significaba atacarlos a ellos. Nuestra investigación ha analizado cómo, en medio de la guerra civil que destruyó el reino de Navarra al final de la Edad Media (1450 a 1521), los dos bandos en conflicto, conocidos como agramonteses y beaumonteses, utilizaron a las mujeres nobles como instrumentos de ataque y consolidación del linaje.

| etiquetas: edad media , mujeres , navarra
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5 comentarios
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JackNorte #1 JackNorte
quiero un kingdom come deliverance español :-)
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ehizabai #2 ehizabai
#1 tengo bastante claro quién serían los invasores húngaros en esa versión.
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emmett_brown #3 emmett_brown
#1 Contexto por favor
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JackNorte #5 JackNorte
#3 Es una saga de juegos para pc y consolas historicos www.youtube.com/watch?v=MktVUzvV80I
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ehizabai #4 ehizabai
Por aportar, la guerra civil no se alargó hasta 1521. En 1512 no había ya guerra.
Los perdedores, en torno a la figura de Luis de Beaumont, Conde de Lerín (maldito sea por los siglos de los siglos su linaje) había sido desterrado a Castilla, y Navarra estaba en paz.
Pretender desfigurar la invasión y ocupación militar de Navarra en una guerra civil hasta 1521 es falsear los hechos.
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