edición general
2 meneos
30 clics

Así termina la vuelta al mundo en moto más lenta de la historia (o de las más)  

Me prometí a mi mismo que después de 16 años de VUELTA al MUNDO en MOTO llegaría a Tierra del Fuego con 50 años, en el 2025, y en la Temporada 25, que termina hoy. Pero además Ushuaia es el lugar más emblemático de Tierra del Fuego y de alguna manera, el viaje debería terminar ahí. Sin embargo, el GUIONISTA siempre tiene la última palabra. Si quieres saber cómo termina esta vuelta al mundo y qué va a suceder a partir de ahora, te recomiendo que veas este capítulo hasta el final.

| etiquetas: charly sinewan , viaje , moto , vuelta al mundo , fin
1 1 1 K 10 actualidad
2 comentarios
1 1 1 K 10 actualidad
Malinois #1 Malinois
No creerás lo que sucede a continuación
0 K 19
Virusaco #2 Virusaco
#1 No se puede condensar en una entradilla todo un viaje de vuelta al mundo. No he visto el vídeo pero aquí el clickbait no existe. Te hace una recomendación de ver el vídeo hasta el final, pero en todo momento vas a saber qué estás viendo en el vídeo.

Salu3
1 K 29

menéame