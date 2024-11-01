Así termina la vuelta al mundo en moto más lenta de la historia (o de las más)  

Me prometí a mi mismo que después de 16 años de VUELTA al MUNDO en MOTO llegaría a Tierra del Fuego con 50 años, en el 2025, y en la Temporada 25, que termina hoy. Pero además Ushuaia es el lugar más emblemático de Tierra del Fuego y de alguna manera, el viaje debería terminar ahí. Sin embargo, el GUIONISTA siempre tiene la última palabra. Si quieres saber cómo termina esta vuelta al mundo y qué va a suceder a partir de ahora, te recomiendo que veas este capítulo hasta el final.