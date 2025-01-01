edición general
Así son las tetas de María Guevara

Video que muestra cómo son las tetas de María Guevara.

#2 pcmaster
#TeAhorroUnClick: Son dos cerros. ;)
tusitala #8 tusitala *
#2 He sentido la misma decepción que cuando abrí una lata metálica de galletas de mantequilla y dentro había carretes de hilo y agujas
Supercinexin #9 Supercinexin
#2 Ni cotiza. Sólo hay que ver la imagen de la entradilla.
skaworld #6 skaworld
El video llama a la equivocación porque uno pensaría que entre las dos tetas de María Gevara podrías disfrutar de estupendas cubanas, pero no, es Venezuela
Pertinax #1 Pertinax
Contemos los clicks/s
#4 Hombre_de_Estado
Hay tetas, hay meneo.
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro *
Da para pa...seo
Jaime131 #7 Jaime131
Se conservan bien para la edad que tienen.
radon2 #11 radon2
Me ha recordado un chiste de Eugenio sobre el Búlgaro.
millanin #5 millanin
Deberían banearte #0.
#10 Tiranoc
No como los pechos de Shakira, que son pequeños.
Libelulo #12 Libelulo
Leí el titular y creí que hablaba de la mujer del Che.
