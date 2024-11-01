Así son las mafias del sur de Italia que se expanden por el mundo: terror, extorsión local y líderes sanguinarios

La trayectoria de Giuseppe Nirta sintetiza la evolución y expansión de la mafia italiana. Nació en San Luca, la cuna de la 'Ndrangheta, una pequeña y pobre localidad en las faldas del Aspromonte, el macizo montañoso plagado de grutas, cuevas y búnkeres que utilizaban los criminales calabreses para perderse en sus habituales secuestros. Nirta se mudó luego a la base que estableció su familia criminal en el Valle de Aosta, la rica región de los Alpes Italianos, en el extremo geográfico, cultural y económico de Italia, hasta donde extiende sus ten