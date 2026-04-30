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Así son los Bancos de Energía para reducir la pobreza energética

Impulsados por la Fundación Energía Responsable en el año 2022, los Bancos de Energía son una iniciativa pionera en España y Portugal que tiene como objetivo facilitar que las familias más vulnerables y en riesgo de exclusión que sufren pobreza energética, puedan acceder a energía mediante un sistema organizado y coordinado de donaciones hechas por empresas y consumidores vinculados a cualquier tipo de energía: electricidad, gas natural, propano, butano, gasolina, gasoil, biomasa, hidrógeno y nuevas energías.

| etiquetas: bancos de energía , pobreza energética
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1 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
Asimismov #1 Asimismov
En Alginet y Carcaixent existen esos bancos de energía en forma de cooperativa.
Hay más de 100 cooperativa eléctricas en la CAV y existen porque a esos pueblos no los electrificaron las grandes eléctricas y se electrificaron ellos por si mismos.
Hoy está prohibido por ley que se electrifiquen los pueblos asimismov.
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