edición general
15 meneos
236 clics
Así me robaron la exclusiva de la primera entrevista con Santiago Carrillo tras su regreso a España

Así me robaron la exclusiva de la primera entrevista con Santiago Carrillo tras su regreso a España

De aquel encuentro han pasado la friolera de 45 años, pero nunca olvidaré cómo me ningunearon, me ignoraron y me tomaron el pelo por ser muy joven y mujer

| etiquetas: santiago carrillo , comunista , robo , entrevista , machismo
13 2 0 K 141 politica
4 comentarios
13 2 0 K 141 politica
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Es ver esas revistas, y me las imagino ya acartonadas.
1 K 21
Asimismov #2 Asimismov *
Detalle de la portada de la revista Climax con la entrevista en exclusiva.

Pues no es ese el detalle más interesante de la portada, aunque después de leer a #1 puede que si, que hoy sea lo más interesante.
2 K 30
GeneWilder #3 GeneWilder *
una revista llamada Climax en cuya portada aparecía una exuberante mujer de grandes pechos. Era la época del llamado 'destape' y muchas publicaciones utilizaban este tipo de fotos sumamente sexistas como gancho y reclamo para vender el producto. En ellas te podías encontrar artículos de conocidos políticos y de intelectuales “de reconocido prestigio” junto con un desplegable en páginas centrales de chicas en posturas sexys e insinuantes. Machismo en estado puro, vamos

Curioso. En esos tiempos, enseñar las tetas era una forma de empoderamiento femenino y muy feminista.  media
1 K 20
#4 chocoleches
#3 Más bien de poner fin a la represión sexual del nacionalcatolicismo. El feminismo no aplaudía eso para nada.
0 K 12

menéame