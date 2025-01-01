·
15
meneos
236
clics
Así me robaron la exclusiva de la primera entrevista con Santiago Carrillo tras su regreso a España
De aquel encuentro han pasado la friolera de 45 años, pero nunca olvidaré cómo me ningunearon, me ignoraron y me tomaron el pelo por ser muy joven y mujer
|
etiquetas
:
santiago carrillo
,
comunista
,
robo
,
entrevista
,
machismo
#1
mente_en_desarrollo
Es ver esas revistas, y me las imagino ya acartonadas.
1
K
21
#2
Asimismov
*
Detalle de la portada de la revista Climax con la entrevista en exclusiva.
Pues no es ese el detalle más interesante de la portada, aunque después de leer a
#1
puede que si, que hoy sea lo más interesante.
2
K
30
#3
GeneWilder
*
una revista llamada Climax en cuya portada aparecía una exuberante mujer de grandes pechos. Era la época del llamado 'destape' y muchas publicaciones utilizaban este tipo de fotos sumamente sexistas como gancho y reclamo para vender el producto. En ellas te podías encontrar artículos de conocidos políticos y de intelectuales “de reconocido prestigio” junto con un desplegable en páginas centrales de chicas en posturas sexys e insinuantes. Machismo en estado puro, vamos
Curioso. En esos tiempos, enseñar las tetas era una forma de empoderamiento femenino y muy feminista.
1
K
20
#4
chocoleches
#3
Más bien de poner fin a la represión sexual del nacionalcatolicismo. El feminismo no aplaudía eso para nada.
0
K
12
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
