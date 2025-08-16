·
Así nació la Orden de Alcántara, bastión cristiano en la frontera peninsular durante la Edad Media
Lo que comenzó siendo un proyecto espiritual, y dentro de ambiente bélico de la época y lugar, se transformó para comprender también la guerra: una orden militar
orden de alcántara
bastión
cristiano
frontera
historia
#1
Beltza01
No sé cómo definirlo. Habla de reyes españoles en el siglo XIII. Habla de reyes portugueses y reyes peninsulares, como si Portugal estuviera fuera de la península.
