Así nació la Orden de Alcántara, bastión cristiano en la frontera peninsular durante la Edad Media

Lo que comenzó siendo un proyecto espiritual, y dentro de ambiente bélico de la época y lugar, se transformó para comprender también la guerra: una orden militar

#1 Beltza01
No sé cómo definirlo. Habla de reyes españoles en el siglo XIII. Habla de reyes portugueses y reyes peninsulares, como si Portugal estuviera fuera de la península.
