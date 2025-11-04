edición general
Así se mata en México, radiografía de la masacre de los LeBarón: fusiles comprados en EE UU y 1.893 balas

El rastreo de las armas con las que acribillaron a tres madres y seis niños en Sonora en 2019 conduce a dos rifles vendidos en armerías estadounidenses. Ninguna autoridad en ambos lados de la frontera investigó a fondo el origen de los fusiles ni cómo terminaron en manos del narco mexicano. Los atacantes usaron 31 armas. Dos de los rifles fueron rastreados hasta su origen en dos armerías de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos. Las autoridades de ninguno de los dos países han investigado a fondo cómo terminaron en manos de narco...

cocolisto #1 cocolisto *
Buena infogragrafia con el momento del ataque que plasma lo que ya de por sí fue un asesinato terrible.
Buena infogragrafia con el momento del ataque que plasma lo que ya de por sí fue un asesinato terrible.

"Como ejemplo de que a Estados Unidos no le interesa ni castiga el tráfico de armas, Sloan cita el caso de Michael Blake Huff, un comprador de armas estadounidense que traficó 1.000 armas a México y quien recibió apenas una pena de 28 días. En el país del norte, el tráfico de armas es un delito federal grave por el que se pueden imponer condenas de hasta 10 años de cárcel y multas de…
powernergia #2 powernergia
Ahora es cuando Mexico bombardea las fabricas de rifles en EEUU.
The_real_deal #4 The_real_deal
#2 ya podrian ya
Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
#2 igual que medio mundo bombrardeo los países soviéticos por inundar el mercado negro de excedentes. Igual que cuando se capturó a Viktor Bout y Putin hizo lo posible para liberarlo y ponerle a vender armas ilegalmente de nuevo…
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
mexico siendo mexico
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
Menuda idiotez.
