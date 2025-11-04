Así se mata en México, radiografía de la masacre de los LeBarón: fusiles comprados en EE UU y 1.893 balas

El rastreo de las armas con las que acribillaron a tres madres y seis niños en Sonora en 2019 conduce a dos rifles vendidos en armerías estadounidenses. Ninguna autoridad en ambos lados de la frontera investigó a fondo el origen de los fusiles ni cómo terminaron en manos del narco mexicano. Los atacantes usaron 31 armas. Dos de los rifles fueron rastreados hasta su origen en dos armerías de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos. Las autoridades de ninguno de los dos países han investigado a fondo cómo terminaron en manos de narco...
| etiquetas: muerte , méxico , radiografía , masacre , lebarón , eeuu , fusiles
"Como ejemplo de que a Estados Unidos no le interesa ni castiga el tráfico de armas, Sloan cita el caso de Michael Blake Huff, un comprador de armas estadounidense que traficó 1.000 armas a México y quien recibió apenas una pena de 28 días. En el país del norte, el tráfico de armas es un delito federal grave por el que se pueden imponer condenas de hasta 10 años de cárcel y multas de… » ver todo el comentario