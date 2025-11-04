Así se mata en México, radiografía de la masacre de los LeBarón: fusiles comprados en EE UU y 1.893 balas

El rastreo de las armas con las que acribillaron a tres madres y seis niños en Sonora en 2019 conduce a dos rifles vendidos en armerías estadounidenses. Ninguna autoridad en ambos lados de la frontera investigó a fondo el origen de los fusiles ni cómo terminaron en manos del narco mexicano. Los atacantes usaron 31 armas. Dos de los rifles fueron rastreados hasta su origen en dos armerías de Arizona y Nuevo México, en Estados Unidos. Las autoridades de ninguno de los dos países han investigado a fondo cómo terminaron en manos de narco...