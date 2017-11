Así se marchó Toni Cantó de UPyD (explicado por un militante)

Me he decidido a contarlo, sí. Hace algunos meses publiqué un artículo en el que conté como viví personalmente la marcha de que fuera Coordinador de UPyD en la Comunitat Valenciana, ex portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianes y actual diputado no adscrito, Alexis Marí (No es oro todo lo que Alexis Marí reluce’) Tras contar los intríngulis, y miserias, que vivimos aquellos días, mucha gente fue la que pidió que contara la otra pata, y causa varia, del fracaso de UPyD en tierras valencianas. Y ahí va.