Así inventó Canadá el aceite de colza

Así inventó Canadá el aceite de colza

Empezó siendo un lubricante de motores y desde 1978 nos lo comemos en las pizzas congeladas.

#3 ombresaco
...y que en España se vende como "aceite vegetal" y tienes que ir a a letra pequeña para encontrar colza, por la mala fama que cogió
#1 juanac
Parece mal argumento decir que se empezó usando como lubricante de motores. ¿Y? Eso no dice nada de si es bueno o malo. La noticia no dice nada de sus propiedades, solo que es un aceite perfectamente saludable y peor que el de oliva (solo faltaría)
yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
#1 Yo no lo entiendo como un argumento contra nada, sino como una curiosidad.
