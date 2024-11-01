·
Así inventó Canadá el aceite de colza
Empezó siendo un lubricante de motores y desde 1978 nos lo comemos en las pizzas congeladas.
|
etiquetas
:
aceite
,
colza
,
canadá
3 comentarios
#3
ombresaco
...y que en España se vende como "aceite vegetal" y tienes que ir a a letra pequeña para encontrar
colza
, por la mala fama que cogió
1
K
25
#1
juanac
Parece mal argumento decir que se empezó usando como lubricante de motores. ¿Y? Eso no dice nada de si es bueno o malo. La noticia no dice nada de sus propiedades, solo que es un aceite perfectamente saludable y peor que el de oliva (solo faltaría)
0
K
10
#2
yopasabaporaqui
#1
Yo no lo entiendo como un argumento contra nada, sino como una curiosidad.
2
K
34
