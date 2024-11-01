edición general
4 meneos
88 clics
Así ha sido el saludo de Macron y Trump en Egipto

Así ha sido el saludo de Macron y Trump en Egipto  

Así ha sido el saludo de Macron y Trump en Egipto en la reunión por la firma para la paz en Gaza.

| etiquetas: trump , saluda
3 1 0 K 36 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
BastardWolf #1 BastardWolf
Devuelveme ya mi mano, coño!
1 K 23

menéame