Así ha sido la heroica resistencia de varios vecinos de Fuenlabrada para evitar el atraco de un estanco

En la tarde de este martes, a las 20:15, un hombre de nacionalidad polaca de 44 años intentó asaltar un estanco en la calle Extremadura de Fuenlabrada armado con un cuchillo. La empleada del establecimiento logró escapar y pedir ayuda, desencadenando una rápida respuesta ciudadana. Dos jóvenes de origen marroquí acudieron al lugar y cerraron la puerta del local, atrapando al ladrón en el interior.

