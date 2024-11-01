Así ha sido la heroica resistencia de varios vecinos de Fuenlabrada para evitar el atraco de un estanco  

En la tarde de este martes, a las 20:15, un hombre de nacionalidad polaca de 44 años intentó asaltar un estanco en la calle Extremadura de Fuenlabrada armado con un cuchillo. La empleada del establecimiento logró escapar y pedir ayuda, desencadenando una rápida respuesta ciudadana. Dos jóvenes de origen marroquí acudieron al lugar y cerraron la puerta del local, atrapando al ladrón en el interior.