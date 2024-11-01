Así ha sido la estrategia comunicativa del PP por los incendios: de ocultar a echar balones fuera

¿Ha vuelto a emplear el Partido Popular con los incendios la misma estrategia de comunicación que en otras crisis que le han afectado? Hablamos de la DANA, del Prestige, del Yak 42, del 11M o del Metro de València. En todos estos casos vemos formas de actuar similares. Ocultar la realidad, minusvalorar el problema y, en última instancia, cuando ya no queda más remedio, echar balones fuera y desvincularse de sus responsabilidades. Lo analizamos en este vídeo.