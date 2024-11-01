edición general
19 meneos
19 clics
Así ha sido la estrategia comunicativa del PP por los incendios: de ocultar a echar balones fuera

Así ha sido la estrategia comunicativa del PP por los incendios: de ocultar a echar balones fuera

¿Ha vuelto a emplear el Partido Popular con los incendios la misma estrategia de comunicación que en otras crisis que le han afectado? Hablamos de la DANA, del Prestige, del Yak 42, del 11M o del Metro de València. En todos estos casos vemos formas de actuar similares. Ocultar la realidad, minusvalorar el problema y, en última instancia, cuando ya no queda más remedio, echar balones fuera y desvincularse de sus responsabilidades. Lo analizamos en este vídeo.

| etiquetas: estrategia de comunicacion , ocultar , echar balones fuera , del pp
15 4 1 K 144 politica
5 comentarios
15 4 1 K 144 politica
The_real_deal #4 The_real_deal
Como dijo Goebbels

Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan
3 K 38
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Como siempre:
11M, Yak42, Alvia, Prestige, DANA, 7291, incendio de la Sierra de la culebra…
1 K 23
Antipalancas21 #5 Antipalancas21 *
#1 Y mas cosas como Mar Menor, Montoro, Aznar, Feijoo, etc.
0 K 20
#2 Suleiman
Ahora con el megaconcierto de la hispanidad y cuatro chorraditas más, la gente se olvida de todo y a otra cosa....
0 K 13
camvalf #3 camvalf
Y si esto no les funciona dejan de respirar.
0 K 11

menéame