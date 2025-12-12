Así es el futuro de los aviones de combate: diseñados con IA e impresos en 3D

El primer fuselaje de aeronave definido por IA del mundo se desarrolló y fabricó sin herramientas ni accesorios especiales, utilizando fabricación aditiva por fusión de polvo láser de nivel industrial y ensamblaje robótico. La inteligencia artificial no piensa en vigas rectas ni en ángulos de 90 grados. En su lugar, utiliza algoritmos de optimización topológica, un proceso que imita la evolución biológica acelerada millones de veces.El software analiza las fuerzas exactas que el avión debe soportar en vuelo y elimina cualquier gramo innecesario