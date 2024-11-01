edición general
6 meneos
44 clics
Así funciona el polémico sistema de ventas CKD para comprar coches eléctricos chinos en kit, a precio asequible y burlando aranceles

Así funciona el polémico sistema de ventas CKD para comprar coches eléctricos chinos en kit, a precio asequible y burlando aranceles

El Completely Knocked-Down, o CKD, permite a los fabricantes chinos enviar a Europa coches eléctricos en kit desde la planta de fabricación hasta otra ubicada en otro país donde se terminad e ensamblar. De este modo, los fabricantes abaratan costes de transporte y posibles gravámenes (los kits ocupan menos espacio), aunque la creación de empleo local es reducida. Este método, muy usado por Chery y otros grupos chinos, ha permitido reactivar fábricas europeas como la antigua planta de Nissan en Barcelona.

| etiquetas: ckd , precio , kit , coche , eléctrico
5 1 0 K 67 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
Khadgar #2 Khadgar
"Polémico" => "que nos comen los chinos {0x1f631}"
1 K 23
Kasterot #1 Kasterot
"aunque la creación de empleo local es reducida" se ve que el resto que nosotros mismo llevamos a china genera empleo aquí.
La cuestión es que como el coche genera mucho empleo aqui y es de lo poco que no externalizamos a China ahora nos están acojonando y tenemos que protegernos
0 K 14
#3 Cuchifrito
Bastante sensacionalista, como dice al final del artículo este sistema no sirve para eludir aranceles ya que se exige un porcentaje de valor del coche de proveedores locales y por eso muchas marcas están planeando fábricas completas en Europa.
0 K 10

menéame