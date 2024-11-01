Así funciona el polémico sistema de ventas CKD para comprar coches eléctricos chinos en kit, a precio asequible y burlando aranceles

El Completely Knocked-Down, o CKD, permite a los fabricantes chinos enviar a Europa coches eléctricos en kit desde la planta de fabricación hasta otra ubicada en otro país donde se terminad e ensamblar. De este modo, los fabricantes abaratan costes de transporte y posibles gravámenes (los kits ocupan menos espacio), aunque la creación de empleo local es reducida. Este método, muy usado por Chery y otros grupos chinos, ha permitido reactivar fábricas europeas como la antigua planta de Nissan en Barcelona.