1
meneos
119
clics
Así funciona Nano Banana, el sorprendente editor de imágenes con inteligencia artificial de Google
Descubre cuáles son las principales ventajas (y problemas) que está teniendo esta herramienta ya disponible en España.
etiquetas
inteligencia artificial
google
nano banana
tecnología
tecnología
#1
Hombre_de_Estado
Si lo han llamado Nano Banana para impedir que generen porno con ello, no creo que ni eso lo evite
1
K
38
#2
Pertinax
#1
El Niño Polla ya estaba pillao.
0
K
18
#3
g3_g3
*
#1
Nano Banana es el nombre en clave que Google utilizó durante las pruebas internas de su modelo de IA Gemini 2.5 Flash Image
Este artículo en concreto es una mierda porque no explica nada de como usarlo.
0
K
9
Este artículo en concreto es una mierda porque no explica nada de como usarlo.