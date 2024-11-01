Así fue la estafa en Zaragoza de la empresa de los toldos de Almeida en la Puerta del Sol: “Irregularidades evidentes”

Los toldos que el Ayuntamiento de Madrid colocó este verano en la Puerta del Sol arrastran polémica en la actualidad después de la información publicada por ElPlural.com en la que este periódico cuenta que la empresa que el Ayuntamiento de Cibeles contrató para ponerlos es la misma que actuó en Zaragoza con el mismo objetivo dejando un pufo de medio millón de euros.
| etiquetas: almeida , pp , zaragoza , madrid
Con una justicia digna ese partido estaría ilegalizado.
Al Ayuntamiento de Madrid le llovieron las críticas por haber convertido la Puerta del Sol en un enclave sin sombra. Como solución, el equipo de Almeida recurrió a la mencionada empresa, cuyo contrato se enmarcaba en una serie de adjudicaciones que alcanzaban en total unos dos millones de euros de dinero público.
Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del PSOE en Cibeles, exponía a ElPlural.com la “chapuza” que el Ejecutivo madrileño había
