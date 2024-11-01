edición general
Así fue la estafa en Zaragoza de la empresa de los toldos de Almeida en la Puerta del Sol: “Irregularidades evidentes”

Los toldos que el Ayuntamiento de Madrid colocó este verano en la Puerta del Sol arrastran polémica en la actualidad después de la información publicada por ElPlural.com en la que este periódico cuenta que la empresa que el Ayuntamiento de Cibeles contrató para ponerlos es la misma que actuó en Zaragoza con el mismo objetivo dejando un pufo de medio millón de euros.

reivaj01 #5 reivaj01
Parece que cuesta decir que la empresa se llama "Carpas Valladolid", hay que ir hasta el final del artículo, pero es que hay otros en que ni siquiera es mencionada.
2 K 31
tul #6 tul
#5 sera de algun afamado pepetarra
1 K 24
reivaj01 #7 reivaj01
#6 Hombre, eso ni cotiza.
0 K 12
#9 To_lo_loco
#7 Así de pronto me viene el del bigote y familia, el novio que amanceba a IDA, o al revés, y toda una caterva de maleantes.

Con una justicia digna ese partido estaría ilegalizado.
0 K 7
#2 Vactor20
Solo es estafa si no lo sabes. Sino, son mordidas escondidas en incompetencia
1 K 20
#8 laruladelnorte
El Ayuntamiento de Madrid
Al Ayuntamiento de Madrid le llovieron las críticas por haber convertido la Puerta del Sol en un enclave sin sombra. Como solución, el equipo de Almeida recurrió a la mencionada empresa, cuyo contrato se enmarcaba en una serie de adjudicaciones que alcanzaban en total unos dos millones de euros de dinero público.
Antonio Giraldo, portavoz de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad del PSOE en Cibeles, exponía a ElPlural.com la “chapuza” que el Ejecutivo madrileño había

0 K 10
#1 eipoc
Serán fascistas pero saben gestionar. Bueno, ni eso tampoco.
0 K 10
camvalf #3 camvalf
#1 saben gestionar perfectamente pero la gestión que quieres tú no significa que sea la que quieren ellos
0 K 11
#4 eipoc
#3 no, si ya. Mi mensaje va para los que se creen que gestionan para los ciudadanos.
1 K 22

