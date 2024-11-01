Así fue la estafa en Zaragoza de la empresa de los toldos de Almeida en la Puerta del Sol: “Irregularidades evidentes”

Los toldos que el Ayuntamiento de Madrid colocó este verano en la Puerta del Sol arrastran polémica en la actualidad después de la información publicada por ElPlural.com en la que este periódico cuenta que la empresa que el Ayuntamiento de Cibeles contrató para ponerlos es la misma que actuó en Zaragoza con el mismo objetivo dejando un pufo de medio millón de euros.