6 meneos
92 clics

Así fue la cogida mortal que le costó la vida a un hombre en el Carnaval del Toro

El trágico suceso se produjo alrededor de las 1:00 horas, cuando un toro de la ganadería extremeña de Antonio López Gibaja embistió al veterano carnavalero en la zona alta de la plaza, en el denominado burladero del Alguacilillo. Según ha relatado el doctor Enrique Crespo, jefe del equipo médico presente, para LA GACETA, la cornada fue devastadora: «Entró agónico en la enfermería y no tardó ni un minuto en morir». «La herida, en el centro del pecho, dejó el corazón parcialmente destruido y medio pulmón afectado. La hemorragia fue incoercible...

| etiquetas: cogida mortal , carnaval del toro , ciudad rodrigo
5 1 4 K 0 Toréame
7 comentarios
5 1 4 K 0 Toréame
#3 sarri
#2 Si no los cornearan se extinguirían, o algo así era no? :troll:
3 K 50
cocolisto #1 cocolisto
El "veterano carnavalero" se ha convertido en ex.
2 K 42
sotillo #2 sotillo
#1 Y el festival taurino tendrá un repunte de fama que no se conocía desde 1986, la fiesta del toro es lo que tiene, si no hay víctimas pierde su encanto
1 K 22
cocolisto #6 cocolisto
Tanto negativo sin justificar a una noticia me imagino que los @admin lo tomarán en consideración. Se puede ser pro taurino pero no un berzas.
0 K 20
#7 BoosterFelix
La cultura es algo maravilloso, le alegra a uno la semana.
0 K 11
#4 Beltza01
¿Y esto ocurrió durante el horario infantil? No conozco las costumbres locales.
0 K 7

