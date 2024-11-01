Así fue la cogida mortal que le costó la vida a un hombre en el Carnaval del Toro

El trágico suceso se produjo alrededor de las 1:00 horas, cuando un toro de la ganadería extremeña de Antonio López Gibaja embistió al veterano carnavalero en la zona alta de la plaza, en el denominado burladero del Alguacilillo. Según ha relatado el doctor Enrique Crespo, jefe del equipo médico presente, para LA GACETA, la cornada fue devastadora: «Entró agónico en la enfermería y no tardó ni un minuto en morir». «La herida, en el centro del pecho, dejó el corazón parcialmente destruido y medio pulmón afectado. La hemorragia fue incoercible...