Así de fácil se diagnostica un neumotórax en una ecografía pulmonar  

El diagnóstico de neumotórax es uno de los más fáciles que pueden hacerse con un ecógrafo. En un pulmón sano observaremos la presencia de sliding, es decir, veremos un movimiento horizontal de la pleura con la respiración. Cuando hay un neumotórax lo que habrá es una ausencia de sliding de modo que la pleura presentará un movimiento vertical paradójico con cada esfuerzo respiratorio. Nos podemos ayudar del modo B para este diagnóstico donde observaremos el conocido como signo de la playa y el signo de la estratosfera o código de barras.