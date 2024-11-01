edición general
3 meneos
51 clics
Así era la Rusia soviética en 1926 (Fotos)

Así era la Rusia soviética en 1926 (Fotos)  

Vanguardia, retro chic, campaña de alfabetización y desfiles de deportistas. ¿Cómo vivía el joven país de los soviets hace exactamente 100 años?

| etiquetas: fotografía , 1926 , unión soviética , sociedad
3 0 0 K 27 cultura
sin comentarios
3 0 0 K 27 cultura

menéame