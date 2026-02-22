Así era como “El Mencho”, líder del CJNG, amenazaba de muerte a policías por no dejarlo operar  

Tras el reciente fallecimiento de “El Mencho” líder del Cártel Jalisco Nueva Generación ha cobrado vigencia un video en la que se aprecia como el capo utiliza un tono intimidante con un mando policial."Mira bien hijo de tu puta madre, soy Mencho wey relaja a tu puta gente a la verga, soy Mencho wey relaja tus putas partidas si no te voy a partir tu madre, tiene todas tus bolas de perros, te tengo identificado 30 weyes hasta tus putos perros te voy a matar si no te relajas wey" le decía mientras el mando policial se limita a darle la razón
| etiquetas: méxico , narco , mencho , jalisco