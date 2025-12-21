·
comentarios de esta noticia
11
meneos
51
clics
Así desaparecieron (en año y medio) los perros callejeros de Bucarest
Varias propuestas legislativas piden prohibir la eutanasia de perros sanos en Rumanía donde si, en 14 días nadie adopta un perro capturado en la calle, se sacrifica
|
etiquetas
:
bucarest
,
sacrifuicio
,
perro
,
rumanía
relacionadas
#3
silencer
El problema en Rumania es que, como pasa en Polonia, la rabia es endémica y hay que tener mucho cuidado con los animales transmisores.
Además de los salvajes, si añades animales domésticos sueltos incontrolados, puedes tener un problema serio.
4
K
59
#6
porto
Aunque utiliza las dos, creo que aquí la palabra correcta es sacrificio, no eutanasia.
4
K
52
#4
ur_quan_master
Adopción o eutanasia.no me parece para nada mal
4
K
39
#2
dclunedo
Abrieron varios chinos
2
K
31
#7
Jointhouse_Blues
Así también acabo yo con la corrupción.
perdón por el off topic
1
K
21
#5
ur_quan_master
*
Edut: comentario duplicado
0
K
11
#1
Mosquitón
No deis ideas, que aquí igual el Santi propone lo mismo con los inmigrantes.
0
K
6
#8
Jakeukalane
Uf. Ojalá poder hacerlo con los perros patada.
1
K
2
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
