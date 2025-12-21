edición general
Así desaparecieron (en año y medio) los perros callejeros de Bucarest

Varias propuestas legislativas piden prohibir la eutanasia de perros sanos en Rumanía donde si, en 14 días nadie adopta un perro capturado en la calle, se sacrifica

silencer #3 silencer
El problema en Rumania es que, como pasa en Polonia, la rabia es endémica y hay que tener mucho cuidado con los animales transmisores.

Además de los salvajes, si añades animales domésticos sueltos incontrolados, puedes tener un problema serio.
porto #6 porto
Aunque utiliza las dos, creo que aquí la palabra correcta es sacrificio, no eutanasia.
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Adopción o eutanasia.no me parece para nada mal
#2 dclunedo
Abrieron varios chinos :-D
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Así también acabo yo con la corrupción.

perdón por el off topic
ur_quan_master #5 ur_quan_master *
Edut: comentario duplicado
#1 Mosquitón
No deis ideas, que aquí igual el Santi propone lo mismo con los inmigrantes.
Jakeukalane #8 Jakeukalane
Uf. Ojalá poder hacerlo con los perros patada.
