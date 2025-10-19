edición general
Así es como la exposición al plomo ha cambiado el comportamiento social y las capacidades cognitivas de los humanos

Así es como la exposición al plomo ha cambiado el comportamiento social y las capacidades cognitivas de los humanos

Un estudio revela que los homínidos estuvieron expuestos a este metal durante más de dos millones de años, lo que pudo influir en la evolución del cerebro y el desarrollo del lenguaje

emmett_brown
Y a los romanos con sus tuberías de plomo ya ni te digo. A quién no le va a gustar un emperador loco del siglo primero?
Jakeukalane
Lo importante:
El Homo sapiens, tanto antiguo como moderno, posee una variante genética que lo protege contra el daño neurológico causado por el plomo, según han podido comprobar los investigadores.

"Estamos ante un gran ejemplo de cómo la toxicidad del plomo podría haber impulsado cambios genéticos que mejoraron la supervivencia y nuestra capacidad para comunicarnos mediante el lenguaje, pero que también influyen en nuestra vulnerabilidad al plomo moderno",
Kamillerix
Por lo pesados que son muchos, se diría que algo queda... :troll:
