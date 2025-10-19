Así es como la exposición al plomo ha cambiado el comportamiento social y las capacidades cognitivas de los humanos

Un estudio revela que los homínidos estuvieron expuestos a este metal durante más de dos millones de años, lo que pudo influir en la evolución del cerebro y el desarrollo del lenguaje
| etiquetas: plomo , cerebro , humanos , plomo , moldeó , inteligencia , tóxico
El Homo sapiens, tanto antiguo como moderno, posee una variante genética que lo protege contra el daño neurológico causado por el plomo, según han podido comprobar los investigadores.
"Estamos ante un gran ejemplo de cómo la toxicidad del plomo podría haber impulsado cambios genéticos que mejoraron la supervivencia y nuestra capacidad para comunicarnos mediante el lenguaje, pero que también influyen en nuestra vulnerabilidad al plomo moderno",