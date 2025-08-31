Los asesores de Mazón que optan a una plaza pública de periodista serán examinados por subordinados

A la sorpresa generada por la avalancha de aspirantes que llegó desde el propio Consell de Carlos Mazón, desde donde se han presentado más de una veintena de asesores, incluida la jefa de prensa del president, ahora se une el perfil de los miembros del tribunal escogido por la propia Generalitat para pilotar el proceso selectivo. En algunos casos los vínculos son especialmente estrechos y los examinadores son directamente subordinados de los aspirantes.