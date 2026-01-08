Un asesinato perpetrado por el ICE y una batalla política de mayor envergadura [en]

Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca e ideólogo jefe, declaró en voz bien alta de qué van las políticas de Trump. En una entrevista con Jake Tapper, de la CNN, Miller menospreció la idea misma del Estado de Derecho. “Vivimos en un mundo, en el mundo real, Jake, que se rige por la fuerza, por la violencia, por el poder”, afirmó, con resonancias del teórico favorito de Hitler, Carl Schmitt. “Estas son las leyes de hierro del mundo desde el principio de los tiempos”. Podría haber estado hablando de Minneapolis.