Asesinado Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan, en medio de una celebración por el Día de Muertos

En plena celebración del Día de Muertos, con la plaza del municipio a reventar, un grupo de criminales ha atacado a balazos en la noche de este sábado al alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo, que ha muerto minutos más tarde. El Gabinete de Seguridad federal ha informado de que uno de los presuntos atacantes ha muerto, mientras que otros dos han sido detenidos. Alcalde independiente, Manzo, igual que otros dirigentes políticos de la región, había levantado la voz contra el crimen en los últimos tiempos, exigiendo un mayor apoyo de los go

| etiquetas: carlos manzo , uruapan , narcotráfico , mexico
3 comentarios
Lutin #1 Lutin
Poco antes había hecho unas declaraciones exigiendo mano dura a los cuerpos de seguridad contra el crimen.
platypu #3 platypu
Narco estado
#2 dumbo
.... pero donde este la Democracia Mexicana que se quite la dictadura de Bukele.
