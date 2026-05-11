Ascienden a 19 los asesinatos machistas en lo que va de año tras el último crimen de una joven de 21 años en Madrid

La violencia machista no da tregua a las mujeres. El pasado 9 de mayo, una joven de 21 años fue asesinada por su pareja en la provincia de Madrid, según ha confirmado el Ministerio de Igualdad, lo que eleva el número de feminicidios a 19 en lo que va de año y a un total de 1.360 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El agresor de este último crimen tenía 23 años y existían denuncias previas por violencia de género contra él, ha informado el departamento que dirige Ana Redondo.
