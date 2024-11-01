Ascenso y Caída de NSO: la empresa israelí de ciberespionaje [Lord Draugr]  

En el mundo del espionaje, existe un software que se ha extendido por todo el mundo: Pegasus. Se trata de un spyware para teléfonos, entre cuyas víctimas se encuentran el propio Jeff Bezos, Pedro Sánchez o [el periodista saudí] Khamal Kashoggi. Detrás de todo esto, una startup de ciberseguridad israelí: NSO Group, una empresa relacionada con la inteligencia israelí, que revolucionó el mundo del spyware, pero que en los últimos tiempos ha caído en el ostracismo debido a todos los escándalos en los que se ha visto implicada.