El "asalto" a la universidad pública de Ayuso: da el control de las cuentas a excargos del PP y empresarios

La ley universitaria de Madrid otorga la potestad última de aprobar cada gasto, por encima de rectores y gerentes, a una Oficina Económica controlada por el Consejo Social, que a su vez depende del Ejecutivo regional; Marhuenda o Mayor Oreja son algunos de los elegidos por Ayuso para presidir estos entes. Es un “asalto” a la universidad, a la autonomía que consagra la Constitución y a varias leyes orgánicas, aseguran fuentes jurídicas. El último clavo en el ataúd de la universidad pública y de calidad, añaden. El Anteproyecto de Ley (Lesuc) ...

5 comentarios
#2 tobruk1234
En breve los grandes gestores habran dejado un ahujero en la universidad publica de tal magnitjd que no quedara mas remedio que cerrarlas y los masrileños podran disfrurar de prestamos universitarios para estudiar en la privada.

#4 chochis
#2 No las van a cerrar, las van a concertar y si pierden pasta a rescatar.

OdaAl #1 OdaAl
Al grito de: "¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte!"

Dectacubitus #5 Dectacubitus
No es para tanto, es lo que han votado. Antes mucha gente tenía que dejar su hogar e ir a Madrid a estudiar, ahora es al revés, los estudiantes madrileños tendrán que emigrar a las provincias para estudiar.


