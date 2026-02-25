Los asalariados tienen más accidentes laborales, los autónomos más graves

El análisis por tipo de trabajador muestra una distribución desigual del riesgo. Más del 93% de los accidentes en jornada afectan a trabajadores asalariados, que sumaron 10.135 siniestros en el último período analizado. Este colectivo también concentra la mayoría de los accidentes 'in itinere', es decir, los ocurridos en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, con casi 1.300 casos anuales. Por el contrario, los trabajadores por cuenta propia registraron 772 accidentes en jornada y un número muy reducido de percances en carretera.
Lo digo por experiencia de lo que veo entrar por la puerta todos los días. Los autónomos suelen seguir trabajando, si pueden, aunque sea con dificultad y mientras se siguen tratando. Los asalariados tienen menos prisa en volver a trabajar y si consiguen la baja por algo no muy grave mejor. Poco autónomo me he encontrado echándole cara ya que no consiguen nada y pierden bastante, en los asalariados es otro cantar y sobre todo si están quemados de su trabajo o de su empresa.
P.d: Por otro lado, el umbral de aguante de cada uno no tiene nada que ver. Creo que merecen una mención aparte los funcionarios.