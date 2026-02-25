Los asalariados tienen más accidentes laborales, los autónomos más graves

El análisis por tipo de trabajador muestra una distribución desigual del riesgo. Más del 93% de los accidentes en jornada afectan a trabajadores asalariados, que sumaron 10.135 siniestros en el último período analizado. Este colectivo también concentra la mayoría de los accidentes 'in itinere', es decir, los ocurridos en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo, con casi 1.300 casos anuales. Por el contrario, los trabajadores por cuenta propia registraron 772 accidentes en jornada y un número muy reducido de percances en carretera.