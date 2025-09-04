edición general
20 meneos
25 clics
El arzobispo de Oviedo considera un «rifirrafe» el conflicto armado entre Hamás e Israel

El arzobispo de Oviedo considera un «rifirrafe» el conflicto armado entre Hamás e Israel

Jesús Sanz Montes vuelve a encender las redes con un mensaje en el que considera que la flotilla de ayuda para Gaza son «barcos presuntamente solidarios para exhibir ideologías subvencionadas». El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha vuelto a lanzar un polémico mensaje en redes sociales al cuestionar con dureza la iniciativa de la Global Sumud Flotilla, la misión humanitaria que partió el domingo 31 de agosto desde Barcelona y otros puertos del Mediterráneo rumbo a Gaza para denunciar el asedio israelí sobre Palestina. Un mensaje en el qu

| etiquetas: arzobispo de oviedo , jesús sanz montes , israel , gaza , flotilla
19 1 0 K 220 actualidad
14 comentarios
19 1 0 K 220 actualidad
Comentarios destacados:      
javibaz #2 javibaz
«barcos presuntamente solidarios para exhibir ideologías subvencionadas»
Estará de acuerdo en romper el concordato y dejar de vivir de subvenciones.
11 K 143
Khadgar #13 Khadgar
#2 Lo suyo son subvenciones sanas, hombre. :roll:.
0 K 14
JackNorte #5 JackNorte
Lo que digo siempre , que suerte tienen algunos de que dios no exista.
10 K 122
#4 slimedition
Un par de días predicando por allí igual le hacen redefinir la palabra rifirrafe.
4 K 51
Khadgar #10 Khadgar
#4 Y esa es la razón por la que jamás pondrá un pie allí.
1 K 20
Supercinexin #1 Supercinexin
Una pelea entre hermanos.
2 K 41
Khadgar #11 Khadgar
#1 Chiquilladas. Sobre todo por la parte de masacrar niños.
0 K 14
mmlv #14 mmlv
Una basura de persona, carente las más mínimas moral, empatía y humanidad
1 K 27
Arzak_ #6 Arzak_
Lo que más debe lamentar este sujeto es que se "desperdicien" niños antes de asesinarlos.
1 K 24
Mangione #8 Mangione *
Muy fan del concepto de ser Arzobispo y a la vez anticristiano. xD

En fin, que pena que no esté Chus cerca para brearlo a palos hasta fuera del templo...

Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.—Isaías; 56, 7
Pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones—Jeremías; 7, 11
1 K 24
ur_quan_master #7 ur_quan_master
Pero si llamas miserable a un obispo hablará de persecución a los cristianos.
1 K 21
#3 casicasi
A dios rogando, y con el mazo dando.
0 K 10
ApacheJoe #9 ApacheJoe
Naaaah... Chiquilladas.
0 K 9
#12 Madmaxi
Ese cirio no esta en su sitio correcto...
0 K 6

menéame